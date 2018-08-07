İngiliz devi Arsenal'in kalecilerinden David Ospina, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı eldiven, Arsenal'de kalıp kalmayacağına dair sorulan soruda transferine dair açık kapı bırakırken, "Özel bir durum var, yeni bir kaleci aldılar. Bu yüzden teknik direktörle konuşup ne istediğini görmem lazım. Yeni bir şeyler aramayı ve bulmayı umuyorum" diye konuştu.