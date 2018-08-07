David Ospina’dan transfere yeşil ışık
İngiliz devi Arsenal'in kalecilerinden David Ospina, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İngiliz devi Arsenal'in kalecilerinden David Ospina, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı eldiven, Arsenal'de kalıp kalmayacağına dair sorulan soruda transferine dair açık kapı bırakırken, "Özel bir durum var, yeni bir kaleci aldılar. Bu yüzden teknik direktörle konuşup ne istediğini görmem lazım. Yeni bir şeyler aramayı ve bulmayı umuyorum" diye konuştu.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
David Ospina’dan transfere yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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