David Ospina’dan transfere yeşil ışık – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    ’dan transfere yeşil ışık

    <a href="/index/david-ospina?id=e5aa87f5-eb5a-4d2a-81d7-ac4281523d36" class="" rel="tag">David Ospina</a>’dan transfere yeşil ışık

    İngiliz devi 'in kalecilerinden , transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İngiliz devi 'in kalecilerinden , transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı eldiven, 'de kalıp kalmayacağına dair sorulan soruda transferine dair açık kapı bırakırken, "Özel bir durum var, yeni bir kaleci aldılar. Bu yüzden teknik direktörle konuşup ne istediğini görmem lazım. Yeni bir şeyler aramayı ve bulmayı umuyorum" diye konuştu.

    1. 7.8.2018
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