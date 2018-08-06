Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ın lig tarihindeki performansı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın lig tarihindeki performansı

    , 'de ile 10 Ağustos Cuma günü yapacağı maçla lig tarihinde 61. sezonuna girecek.

    Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 21 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.

    Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan , en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile karşısında yaşadı.

    , lig tarihinde oynadığı 1976 maçta 1118 galibiyet, 501 beraberlik, 357 yenilgi aldı, 3 bin 465 gol atıp kalesinde bin 717 gol gördü.

    Galatasaray'ın "en"leri
    Sarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

    O G B M A Y P
    1976 1118 501 357 3465 1717 3391

    En iyi derecesi: Şampiyon (21 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018

    En kötü derecesi: 11. (1981-1982)

    En iyi sezonu: 2005-2006

    O G B M A Y P
    34 26 5 3 82 34 83

    En kötü sezonu: 1979-1980

    O G B M A Y P
    30 8 13 9 28 26 29


    En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)

    En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)

    En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)

    En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 sezonunda 30 maçta 3, 2017-2018'de 34 maçta 3

    En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)

    En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)

    En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)

    En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)

    En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)

    En çok gol yediği sezon: 2015-2016 (34 maçta 49 gol)

    En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 )

    En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)

    En gollü maçı: 9-2 ( 1982-1983)

    En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)

    En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)

    Sezonlara göre performansı
    Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:

    Sezon Derecesi O G B M A Y P
    1959 2. 16 8 6 2 19 11 22
    1959-60 3. 38 24 10 4 74 23 58
    1960-61 2. 38 27 6 5 75 19 60
    1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57
    1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67
    1963-64 3. 34 16 10 8 49 27 42
    1964-65 3. 30 14 11 5 51 31 39
    1965-66 2. 30 17 8 5 53 20 42
    1966-67 3. 32 12 17 3 53 33 41
    1967-68 3. 32 13 10 9 44 36 36
    1968-69 Şampiyon 30 19 8 3 49 14 46
    1969-70 7. 30 10 10 10 27 21 30
    1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42
    1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42
    1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47
    1973-74 5. 30 13 9 8 29 16 35
    1974-75 2. 30 16 6 8 36 24 38
    1975-76 3. 30 12 13 5 36 23 37
    1976-77 5. 30 10 13 7 36 26 33
    1977-78 3. 30 13 12 5 38 26 38
    1978-79 2. 30 17 7 6 47 17 41
    1979-80 9. 30 8 13 9 28 26 29
    1980-81 3. 30 13 8 9 28 25 34
    1981-82 11. 32 10 12 10 26 26 32
    1982-83 3. 34 17 19 7 50 33 44
    1983-84 3. 34 17 10 7 54 29 44
    1984-85 5. 34 11 14 9 34 28 36
    1985-86 2. 36 20 16 0 57 20 56
    1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54
    1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90
    1988-89 3. 36 20 9 7 76 31 69
    1989-90 4. 34 19 6 9 59 26 63
    1990-91 2. 30 19 7 4 63 31 64
    1991-92 3. 30 19 3 8 54 35 60
    1992-93 Şampiyon 30 20 6 4 74 21 66
    1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70
    1994-95 3. 34 21 6 7 76 38 69
    1995-96 4. 34 21 5 8 67 38 68
    1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82
    1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75
    1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78
    1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79
    2000-01 2. 34 23 4 7 77 35 73
    2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78
    2002-03 2. 34 24 5 5 61 27 77
    2003-04 6. 34 15 9 10 56 47 54
    2004-05 3. 34 24 4 6 64 25 76
    2005-06 Şampiyon 34 26 5 3 82 34 83
    2006-07 3. 34 15 11 8 58 37 56
    2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79
    2008-09 5. 34 18 7 9 57 39 61
    2009-10 3. 34 19 7 8 61 35 64
    2010-11 8. 34 14 4 16 41 46 46
    2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86
    2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71
    2013-14 2. 34 18 11 5 59 32 65
    2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77
    2015-16 6. 34 13 12 9 69 49 51
    2016-17 4. 34 20 4 10 65 40 64
    2017-18 Şampiyon 34 24 3 7 75 33 75

    Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

    1. 6.8.2018 11:44
    2. Güncelleme: 6.8.2018 12:30
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