Quaresma gitmiyor – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Quaresma gitmiyor

    Quaresma gitmiyor
    Siyah-beyazlılarda, Uzakdoğu'dan gelen teklifler sonrasında satılması için beklenen için yapılan pazarlıklar bugüne kadar herhangi bir sonuç vermedi. Siyah-beyazlı yöneticiler, 34 yaşındaki oyuncu i çin devre arasında teklif gelirse bunu değerlendiremeye alacak.
    1. 5.8.2018
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