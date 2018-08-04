Negredo şoku!
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Negredo'nun Real Vallecano'ya transfer olacağı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Negredo'nun Real Vallecano'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak 32 yaşındaki forvetin Beşiktaş'ın dünkü idmana çıkması şaşkınlık yaşattı. Siyah-beyazlı yöneticilerin İspanyol ekibi ile yapılan pazarlıklarda anlaşamadığı öğrenildi.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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