Negredo şoku! – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    şoku!

    Negredo şoku!

    Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan 'nun 'ya olacağı iddia edilmişti.

    Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan 'nun 'ya olacağı iddia edilmişti. Ancak 32 yaşındaki forvetin 'ın dünkü idmana çıkması şaşkınlık yaşattı. Siyah-beyazlı yöneticilerin İspanyol ekibi ile yapılan pazarlıklarda anlaşamadığı öğrenildi.

    1. 4.8.2018
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