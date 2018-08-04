Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Negredo'nun Real Vallecano'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak 32 yaşındaki forvetin Beşiktaş'ın dünkü idmana çıkması şaşkınlık yaşattı. Siyah-beyazlı yöneticilerin İspanyol ekibi ile yapılan pazarlıklarda anlaşamadığı öğrenildi.