Lens yerine oturdu – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Lens yerine oturdu

    Lens yerine oturdu

    Geçen sezon fazla şans bulamayan Hollandalı yıldız iki Torshavn maçında 1 gol, 1 de asistle güven verdi

    GEÇTİĞİMİZ sezon fazla forma şansı bulamayan ancak bulduğu zamanlarda şansını iyi değerlendiremeyen , bu sezona oldukça iyi başladı. Deplasmanda oynanan B36 Torshavn maçında attığı güzel golle perdeyi açan Hollandalı oyuncu, önceki akşam da Larin'in attığı ilk golde şık topuk pasıyla taraftarın gözüne girdi. Lens ayrıca Caner'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.

    FORMAYA GÖZ DİKTİ
    LENS'IN yükselen performansı 'i yeni arayışlara itecek gibi duruyor. Hollandalıyı bu çıkışıyla sahada görmek isteyen tecrübeli teknik adamın, 'i 10 numaraya koyup Lens'i solda kullanabileceği konuşuluyor. Güneş'in yine kanatları Töre ve Lens'le kurup, Quaresma ve Babel'den birini kulübeye çekmesi de bir diğer ihtimal olarak öne çıkıyor.
    1. 4.8.2018
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