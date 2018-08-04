Lens yerine oturdu
Geçen sezon fazla şans bulamayan Hollandalı yıldız iki Torshavn maçında 1 gol, 1 de asistle güven verdi
FORMAYA GÖZ DİKTİ
LENS'IN yükselen performansı Şenol Güneş'i yeni arayışlara itecek gibi duruyor. Hollandalıyı bu çıkışıyla sahada görmek isteyen tecrübeli teknik adamın, Ryan Babel'i 10 numaraya koyup Lens'i solda kullanabileceği konuşuluyor. Güneş'in yine kanatları Töre ve Lens'le kurup, Quaresma ve Babel'den birini kulübeye çekmesi de bir diğer ihtimal olarak öne çıkıyor.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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