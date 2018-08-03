Galatasaray transfer bitti derken Beşiktaş araya girdi! Emre Akbaba...
Galatasaray'ın öncelikli hedefi olan Emre Akbaba transferinde Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Bugün G.Saray yöneticisi Abdurrahim Albrayrak'ın milli futbolcuyu instagram'dan takibe almasının ardından siyah-beyazlıların transferden sorumlu ismi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da Emre Akbaba'yı ınstagram'dan takit etti.
Beşiktaş'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği isimlerden olan Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba'yı Instagram hesabından takibe aldı.
ALBAYRAK, TWITTER'DAN TAKİPLEDİ
Gün içinde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Emre Akbaba'nın Twitter adresini takibe almıştı.
BAŞAKŞEHİR DEVREDEN ÇIKTI
Medipol Başakşehir Kulübü, transferinde son aşamaya gelinen Emre Akbaba ile görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açılamada şöyle denildi:
Kulübümüz, bazı medya organlarında yer alan "Emre Akbaba Medipol Başakşehir ile anlaştı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği hissetmiştir.
Milli futbolcunun transferi konusunda hem kendisinin menajeri hem de kulübüyle Ocak ayında anlaşmaya varılmıştı. Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat arttırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, bu sebepten dolayı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak transfer görüşmelerini öncelikle kulüplerle yaptığımızı, onlarla anlaşma noktasına geldikten sonra futbolcu temsilcileriyle anlaşma zemini aradığımızı belirtmek isteriz.
Görüşmelere başladığımız günden bu yana kulübümüze karşı olan nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.
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- 3.8.2018 20:51
- Güncelleme: 3.8.2018 21:18
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Galatasaray transfer bitti derken Beşiktaş araya girdi! Emre Akbaba... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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