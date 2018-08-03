Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçti
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    sağlık kontrolünden geçirildi

    <a href="/index/domagoj-vida?id=a332a901-f5db-42f1-88dc-16f055c590a8" class="" rel="tag">Domagoj Vida</a> sağlık kontrolünden geçirildi

    'ın Hırvat futbolcusu , sağlık kontrolünden geçirildi.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde kan tetkikleri yapılan Vida; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak- burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

    Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerle tamamlandı.

    1. 3.8.2018 11:49
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