Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde kan tetkikleri yapılan Vida; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak- burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerle tamamlandı.