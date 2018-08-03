Domagoj Vida sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçirildi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde kan tetkikleri yapılan Vida; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak- burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerle tamamlandı.
- 3.8.2018 11:49
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