Beşiktaş'ın yeni prensi Cyle Larin!
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'ın yükselen değeri Cyle

    Beşiktaş'ın yükselen değeri Cyle Larin

    Siyah-beyazlı ekibin futbolcusu, şans bulduğu 6 maçta 7 gol buldu. Ayrıca , Avrupa kupalarında hat-trick yapan ikinci Beşiktaşlı unvanını elde etti

    'ın UEFA 2. ön eleme turunda 'ı 6-0 yendiği maçta 3 gol birden atan futbolcu Cyle , siyah-beyazlı ekibin yeni yıldız adayı olarak dikkati çekiyor.

    Teknik direktör yönetiminde son sezonlarda birçok oyuncunun değerini artıran Beşiktaş'ta Larin de kendini göstermeye başladı.

    Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı ekibe transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Spor Toto 'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı.

    Beşiktaş formasıyla 6 maçta 319 dakika süre alan Larin, 7 gole ulaştı. Kanadalı futbolcu, 45,5 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.

    Cyle Larin hat-trick yapmayı seviyor

    Cyle Larin, görev aldığı 6 maçta 2 kez hat-trick yaptı.

    Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'in son haftasında u 5-1 yendiği maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran Larin, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn karşılaşmasında da bunu başardı.

    Cyle Larin

    Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, B36 Torshavn'a attığı golün sevincini takım arkadaşı Caner Erkin'le birlikte yaşadı.

    Demba Ba'nın unvanına ortak oldu

    Larin, şans bulduğu kısa sürede ilk unvanını elde etti.

    B36 Torshavn maçında 3 gol birden atarak hat-trick yapan Kanadalı futbolcu, 'nın ardından siyah-beyazlı formayla bunu başaran ikinci futbolcu oldu.

    Beşiktaş kariyerindeki 2 Avrupa maçında 3 gole ulaşan Larin, bundan sonraki karşılaşmalarda 5 gol bularak Demba Ba'nın bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını yakalamaya çalışacak.

    Bütün gollerini Vodafone Park'ta attı

    Cyle Larin, siyah-beyazlı formayla gollerin tamamını 'ta attı.

    Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ın , Demir Grup Sivasspor ve B36 Torshavn'ı konuk ettiği maçlarda gollerini kaydetti.

    Larin'in maçları

    Larin'in Beşiktaş'taki performansı şöyle:

    Maç Organizasyon Gol
    Beşiktaş-Göztepe Süper Lig 1
    Beşiktaş-Kayserispor Süper Lig -
    Osmanlıspor-Beşiktaş Süper Lig -
    Beşiktaş-Sivasspor Süper Lig 3
    B36 Torshavn-Beşiktaş Avrupa Ligi -
    Beşiktaş-B36 Torshavn Avrupa Ligi 3
    1. 3.8.2018 11:44
    2. Güncelleme: 3.8.2018 11:57
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