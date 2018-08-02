Beşiktaş'ta yeni transferler Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için imza töreni düzenlendi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Dorukhan ve Roco'nun üçer yıllık, Güven Yalçın ve Umut Nayir'in ise dörder senelik sözleşme imzaladığını söyledi. Takımı uzun vadede gençleştirmek istediklerine vurgu yapan ve UEFA ile yaptıkları anlaşma gereği son 3 yılda satmadan oyuncu alamadıklarına dikkati çeken Fikret Orman şunları kaydetti:



ANLAŞMAMIZ BİTTİ

"UEFA ile 3 senelik anlaşmamız vardı. Satmadan almak mümkün değildi. Anlaşma bitti. Bu dakikadan sonra böyle bir zorunluluğumuz yok. UEFA'nın kuralları içinde kulüpler kar etmeli. Biz de öyle düşünüyoruz. Futbol kadromuz yaşlanmaya başlamıştı. Satmadan alamama nedeniyle elimizdeki bütçeler yüzünden tecrübeli isimleri aldık. Yavaş yavaş takımımızı gençleştireceğiz. Ayrılan oyuncular da yaşlı oyuncular. Daha genç oyuncularımızı aramıza katmaya çalışıyoruz."



ENZO ROCO: Çimlere basmak için sabırsızlanıyorum. Rekabete hazırım. Pozisyonumdaki oyuncular dünya çapında. Çalışkan ve hava toplarında etkili bir oyuncuyum. Takım oyuncusuyum.

UMUT NAYİR: Kendi hikayemi yazmak, üzerine koyarak, şampiyon kadrolara ismimizi yazdırmak istiyorum. Basketbol oynamamın da pozisyon alma ve sıçrama konusunda bana katkıları oldu

DORUKHAN TOKÖZ: Şenol hoca gençlere önem veriyor ve bizi özel çalıştırıyor. Hem orta saha hem de sağ bek oynadım. Esas mevkiim orta saha. Pozisyon bilgimi geliştirip sağ bek oynayabilirim.

GÜVEN YALÇIN: Bütün ağabeylerimi örnek alıyorum. Oğuzhan ağabey de genç yaşta geldi. İyi yol aldı. Bende o yoldan gitmek, onlardan olmak istiyorum. Güzel işler yapacağıma inanıyorum.