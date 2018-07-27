Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Beşiktaş, Tosic ve Mitrovic'in satılmasıyla birlikte stoper arayışına başladı. Scout ekibinin önerdiği birçok ismi izlemeye alan Beşiktaş yönetimi Meksika Ligi'nden Enzo Roco'yu 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3+1 yıllığın transfer etti. Fikret Orman'ı bu transfere ikna eden olay scout ekibinin "Alalım, 15'e satarız" sözleri oldu.
Beşiktaş transferdeki suskunluğunu Enzo Roco ile noktaladı. Dusko Tosic ve Matej Mitrovic'i geçtiğimiz günlerde cazip bonservis bedelleri karşılığında sattıktan sonra stoper arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen 25 yaşındaki Şilili oyuncuyu kadrosuna kattı.
SAVUNMAYA 1,91'LİK KULE
Kartal, 1,91 boyundaki Enzo Roco'ya 3+1 yıllık sözleşme imzalattı. Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncu için Cruz Azul'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Enzo Roco transferinde Gary Medel'in büyük payı bulunduğu ortaya çıktı.
Siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen Gary Medel'in, Şili Milli Takımı'ndan tanıdığı Enzo Roco'nun kaçırılmaması gereken bir stoper olduğunu söylediği belirlendi. Roco'yu arayan Medel'in, Beşiktaş'la ilgili bilgi verdiği de öğrenildi.
SCOUT EKİBİ: '15 MİLYONA SATARIZ'
Siyah-beyazlı idareciler, Enzo Roco transferini bitirmeden önce Beşiktaş'ın scout ekibine de danıştı.
Yöneticiler ile scout ekibi arasındaki toplantıda, "Roco sürekli oynama şansı yakalarsa kendisini daha da geliştirir. 15 milyon euroya Avrupa'ya satılabilecek kalitede bir oyuncu. Medel bizi hiç yanıltmaz. Medel'in referansına güveniyoruz" yorumlarının yapıldığı aktarıldı.
Stoper transferi için ısrarlı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Enzo Roco transferine onay verdiği belirtildi. Güneş'in, Domagoj Vida'nın satılması halinde savunmanın ortasında Pepe-Roco ikilisine görev vereceği ifade edildi. (Milliyet)
ENZO ROCO
- 27.7.2018 10:26
- Güncelleme: 27.7.2018 10:49
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Muğdat Çelik hayran bıraktı
Toplam 5
Yorum
gs DAT DİRİ DAT DAT DAT DİRİ DAT DAT MUĞDATT
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Fenerbahçe'de gözler Vincent Janssen'e çevrildi
Toplam 7
Yorum
OTMAR UĞUR BAK GOL MAKİNASI DİYE ALIYORSUNUZ. BULAŞIK MAKİNASI ÇIKIYOR.
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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