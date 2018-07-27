Fikret Orman Enzo Roco transferine bu sözlerle ikna oldu: "Alalım, 15'e satarız"
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"

    , Tosic ve Mitrovic'in satılmasıyla birlikte stoper arayışına başladı. Scout ekibinin önerdiği birçok ismi izlemeye alan yönetimi Ligi'nden 'yu 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3+1 yıllığın etti. 'ı bu transfere ikna eden olay scout ekibinin "Alalım, 15'e satarız" sözleri oldu.

    transferdeki suskunluğunu ile noktaladı. ve Matej Mitrovic'i geçtiğimiz günlerde cazip bonservis bedelleri karşılığında sattıktan sonra stoper arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, 'nın takımında forma giyen 25 yaşındaki Şilili oyuncuyu kadrosuna kattı.

    SAVUNMAYA 1,91'LİK KULE


    , 1,91 boyundaki 'ya 3+1 yıllık sözleşme imzalattı. Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncu için 'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Enzo Roco transferinde Gary 'in büyük payı bulunduğu ortaya çıktı.

    Siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen Gary 'in, Şili 'ndan tanıdığı Enzo Roco'nun kaçırılmaması gereken bir stoper olduğunu söylediği belirlendi. Roco'yu arayan Medel'in, 'la ilgili bilgi verdiği de öğrenildi.

    SCOUT EKİBİ: '15 MİLYONA SATARIZ'


    Siyah-beyazlı idareciler, Enzo Roco transferini bitirmeden önce Beşiktaş'ın scout ekibine de danıştı.

    Yöneticiler ile scout ekibi arasındaki toplantıda, "Roco sürekli oynama şansı yakalarsa kendisini daha da geliştirir. 15 milyon euroya Avrupa'ya satılabilecek kalitede bir oyuncu. Medel bizi hiç yanıltmaz. Medel'in referansına güveniyoruz" yorumlarının yapıldığı aktarıldı.

    Stoper transferi için ısrarlı olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Enzo Roco transferine onay verdiği belirtildi. Güneş'in, Domagoj Vida'nın satılması halinde savunmanın ortasında Pepe-Roco ikilisine görev vereceği ifade edildi. (Milliyet)

    Enzo Roco
    ENZO ROCO

    1. 27.7.2018 10:26
    2. Güncelleme: 27.7.2018 10:49
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