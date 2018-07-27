Dusko Tosic'i Çin'e satan, Domagoj Vida için de taliplileri ile pazarlıkları sürdüren Beşiktaş, savunmada doğacak boşluğu doldurmak için ilk transferini yaptı. Siyah- beyazlılar, son olarak Meksika ekibi Cruz Azul'da forma giyen Enzo Roco ile anlaşma sağladı. Serbest statüsünde olduğu için bonservis bedeli bulunmayan Şilili stopere yıllık 1.2 milyon euro ödeneceği bildirildi. 25 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.



HAVADAN ÇOK ETKİLİ

LA Liga'da Elche ve Espanyol takımlarında da forma giyen Roco, geçen sezon Cruz Azul'da 34 karşılaşmada görev alırken, 2 gol kaydetti. 1.92 boyundaki Enzo, hava toplarındaki yüksek hakimiyeti ile tanınıyor. Güçlü bir fiziğe sahip olan Roco, uzun boyuna rağmen yerden de oldukça etkili bir isim. Savunmadan top çıkarma konusunda da oldukça başarılı bir oyuncu. Beşiktaş'ın Vida'nın satılması halinde stopere bir oyuncu daha alması bekleniyor.



MEDEL OYNARSA... C. GONZALEZ (LA TERCERA)

Roco uzun boylu, hava toplarında çok etkili ama ayaklarında sakar bir oyuncu. Bana göre, ayaklarındaki eksikliğin yanı sıra önemli bir liderlik eksikliği de var. Şili'den çok erken ayrıldığı için İspanya'da bir süre kayboldu. Daha sonra Meksika'da kendini bularak milli takıma kadar yükseldi. Milli takımdaki son hazırlık maçlarında Medel'le defansın göbeğinde çok iyi ikili oluşturdular. Savunmada yan yana oynarlarsa birbirlerini iyi tamamlayabilirler. Beşiktaş taraftarının Enzo Roco'yu erken yargılamaması gerekir.

KEFİLİ GARY MEDEL

Roco'yu Beşiktaş'a vatandaşı Medel tavsiye etti. Şilili yıldızın önerisi üzerine araştırma başlatan siyahbeyazlı yönetim, scout ekibinin de olumlu referans vermesi üzerine transfer görüşmelerine geçti. Menajeri Felicevich ile yapılan pazarlıkların ardından anlaşma sağlanması üzerine oyuncu İstanbul'a davet edildi.



LA LİGA'DA MESSİ'YE KARŞI FORMA GİYDİ

16 Ağustos 1992 doğumlu Enzo Roco, futbol hayatına Şili'nin Catolica U19 takımında başladı. Universidad de Catolica takımında profesyonel olan oyuncu, ilk yurtdışı deneyimini La Liga ekiplerinden Elche'de yaşadı. Buradaki performansıyla dikkat çeken Roca, Şili takımlarından O'Higgins'e imza attı ve ardından Espanyol'a kiralandı. La Liga'da Messi'ye karşı da oynayan Roco, burada 71 maça çıkıp 3 gol attı. Son olarak Cruz Azul'a satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncu, Azul satın alma opsiyonunu kullanmayınca serbest kaldı ve Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etti.



6 HAZİRAN'DA SİNYALİ VERMİŞ

Enzo Roco'nun 6 Haziran'da İnstagram hesabından yaptığı paylaşımdaki 'Beşiktaş' detayı dikkat çekti. Tecrübeli stoper, Şili'nin 4 Haziran'da Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçının seremonisine beraberinde bir çocuk ile çıkıyor. Çocuğun saçında "BJK" yazısının olduğu görülüyor.