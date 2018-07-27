Beşiktaş defansına kule: Enzo Roco
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    defansına kule:

    Beşiktaş defansına kule: Enzo Roco

    Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki stopKerle 3+1 senelik kontrat yapacak. Bonservis bedeli bulunmayan Roco’ya ise yılda 1.2 milyon euro ödenecek.

    'i 'e satan, Domagoj Vida için de taliplileri ile pazarlıkları sürdüren , savunmada doğacak boşluğu doldurmak için ilk transferini yaptı. Siyah- beyazlılar, son olarak ekibi 'da forma giyen ile anlaşma sağladı. Serbest statüsünde olduğu için bonservis bedeli bulunmayan Şilili stopere yıllık 1.2 milyon euro ödeneceği bildirildi. 25 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

    HAVADAN ÇOK ETKİLİ
    'da Elche ve Espanyol takımlarında da forma giyen Roco, geçen sezon Cruz Azul'da 34 karşılaşmada görev alırken, 2 gol kaydetti. 1.92 boyundaki Enzo, hava toplarındaki yüksek hakimiyeti ile tanınıyor. Güçlü bir fiziğe sahip olan Roco, uzun boyuna rağmen yerden de oldukça etkili bir isim. Savunmadan top çıkarma konusunda da oldukça başarılı bir oyuncu. Beşiktaş'ın Vida'nın satılması halinde stopere bir oyuncu daha alması bekleniyor.

    OYNARSA... C. GONZALEZ (LA TERCERA)
    Roco uzun boylu, hava toplarında çok etkili ama ayaklarında sakar bir oyuncu. Bana göre, ayaklarındaki eksikliğin yanı sıra önemli bir liderlik eksikliği de var. Şili'den çok erken ayrıldığı için 'da bir süre kayboldu. Daha sonra Meksika'da kendini bularak milli takıma kadar yükseldi. Milli takımdaki son hazırlık maçlarında Medel'le defansın göbeğinde çok iyi ikili oluşturdular. Savunmada yan yana oynarlarsa birbirlerini iyi tamamlayabilirler. Beşiktaş taraftarının Enzo Roco'yu erken yargılamaması gerekir.

    KEFİLİ GARY MEDEL
    Roco'yu Beşiktaş'a vatandaşı Medel tavsiye etti. Şilili yıldızın önerisi üzerine araştırma başlatan siyahbeyazlı yönetim, scout ekibinin de olumlu referans vermesi üzerine görüşmelerine geçti. Menajeri Felicevich ile yapılan pazarlıkların ardından anlaşma sağlanması üzerine oyuncu 'a davet edildi.

    LA LİGA'DA MESSİ'YE KARŞI FORMA GİYDİ
    16 Ağustos 1992 doğumlu Enzo Roco, futbol hayatına Şili'nin Catolica U19 takımında başladı. Universidad de Catolica takımında profesyonel olan oyuncu, ilk yurtdışı deneyimini La Liga ekiplerinden Elche'de yaşadı. Buradaki performansıyla dikkat çeken Roca, Şili takımlarından O'Higgins'e imza attı ve ardından Espanyol'a kiralandı. La Liga'da Messi'ye karşı da oynayan Roco, burada 71 maça çıkıp 3 gol attı. Son olarak Cruz Azul'a satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncu, Azul satın alma opsiyonunu kullanmayınca serbest kaldı ve Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etti.

    6 HAZİRAN'DA SİNYALİ VERMİŞ
    Enzo Roco'nun 6 Haziran'da İnstagram hesabından yaptığı paylaşımdaki 'Beşiktaş' detayı dikkat çekti. Tecrübeli stoper, Şili'nin 4 Haziran'da ile oynadığı hazırlık maçının seremonisine beraberinde bir çocuk ile çıkıyor. Çocuğun saçında "BJK" yazısının olduğu görülüyor.

    1. 27.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş defansına kule: Enzo Roco haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN