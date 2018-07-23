Şenol Güneş’ten Vagner Love’a moral – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’ten Vagner Love’a moral

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>’ten Vagner Love’a moral

    Ligin bitişiyle gönderileceği söylenen Love hayata döndü…

    Ligin bitişiyle gönderileceği söylenen Love hayata döndü… Vagner'ın değişiminde ise Güneş'in "Birinci forvetim sensin" sözleri oldu. Sambacı o günden sonra bambaşka biri haline geldi. Her idmana erken çıkan Love, bireysel antrenörüyle ekstra çalışmalar yapmaya başladı.

    1. 23.7.2018
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