Ligin bitişiyle gönderileceği söylenen Love hayata döndü… Vagner'ın değişiminde ise Güneş'in "Birinci forvetim sensin" sözleri oldu. Sambacı o günden sonra bambaşka biri haline geldi. Her idmana erken çıkan Love, bireysel antrenörüyle ekstra çalışmalar yapmaya başladı.