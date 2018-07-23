Beşiktaş'ta hedef Avrupa Ligi kupası – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'ta hedef kupası

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta hedef <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a> kupası

    Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, kupasını kazanıp gelecek yıl Vodafone Park'ta oynanacak mücadelesinde yer almak istediklerini söyledi.

    'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde 'ın, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

    Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda temsilcisi B36 Torshavn'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda 'dan LASK ile Norveç'in Lillestrom takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

    Kura çekiminin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, "Üçüncü ön eleme turunu oynamak için 'ndan B36 Torshavn takımını geçmeliyiz. Önümüzde zorlu bir seyahat var. Bu hafta umarım deplasmanda avantajlı skoru alıp bir sonraki turda gelecek rakibimizi eleyip gruplarına kalmak için önemli bir avantaj yakalayacağız." diye konuştu.

    Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinin eşleşmesiyle ilgili Naibi, "Hangisi turu geçer kestirmek zor. Denk takımlar gibi ama ekibi daha şanslı gözüküyor." şeklinde görüş belirtti.

    Ali Naibi, Avrupa Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili, "Bizim beklentimiz kupanın finalini Bakü'de oynamak ve mümkünse bu kupayı kaldırıp gelecek sene kendi stadımızda oynanacak mücadelesinde yer almak. Tabii zor bir hedef ama bunun için gerekli çalışmaları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    "FABRİCİO'NUN FULHAM'A TRANSFERİ İÇİN 2 KULÜP ARAMIZDA ANLAŞTIK"
    Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio Ramirez'in 'nin takımına transferi hakkında Naibi, "Fabricio'nun 'a transferi için 2 kulüp aramızda anlaştık. Bir pürüz çıkmazsa Fabricio gelecek sene kariyerine 'de devam edecek. dönemi ağustos sonuna kadar devam ediyor. Kaleci transferi konusunda da çalışmalarımız sürecek. Uygun şartlarda, profilde bir kaleci bulunduğu takdirde anlaşma sağlanacaktır ama bizim çok değerli kalecilerimiz de kadromuzda mevcut." ifadelerini kullandı.

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

    Beşiktaş, 2. ve 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

    1. 23.7.2018 16:49
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