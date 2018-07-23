Kartal'ın yıldız ismi Quaresma, Çin kulüplerinin radarından çıkmıyor... Uzun süredir uzakdoğu ekiplerinin listesinde yer alan Q7, Dünya Kupası'nın ardından bir kez daha transferin gözde isimleri arasına girdi. Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu için Portekiz'in önde gelen gazetesi A Bola, flaş iddialarda bulundu.



KARTAL'A 10 MİLYON

Birçok Çin kulübünün peşinde olduğu Quaresma'ya 3 yıllık 24 milyon euro'luk bir sözleşme teklif edildiği belirtilirken, Beşiktaş'a da bu oyuncu için 10 milyon euro bonservis önerilecek. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 38 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız futbolcu, bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 10 da asist yaptı.