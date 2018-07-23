Beşiktaş'a Çin'den Quaresma için çılgın teklif! – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'a 'den için çılgın teklif!

    Beşiktaş'a Çin'den Quaresma için çılgın teklif!

    kulüpleri için senelik 8 milyon euro’yu gözden çıkardı

    'ın yıldız ismi , kulüplerinin radarından çıkmıyor... Uzun süredir uzakdoğu ekiplerinin listesinde yer alan , 'nın ardından bir kez daha transferin gözde isimleri arasına girdi. ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu için Portekiz'in önde gelen gazetesi A Bola, flaş iddialarda bulundu.

    KARTAL'A 10 MİLYON
    Birçok Çin kulübünün peşinde olduğu Quaresma'ya 3 yıllık 24 milyon euro'luk bir sözleşme teklif edildiği belirtilirken, Beşiktaş'a da bu oyuncu için 10 milyon euro bonservis önerilecek. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 38 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız futbolcu, bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 10 da asist yaptı.

    1. 23.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'a Çin'den Quaresma için çılgın teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN