Beşiktaş Kulübü, Fabricio Ramirez’in Fulham'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur"
Bir süredir adı transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı.
- 23.7.2018 15:42
- Güncelleme: 23.7.2018 16:35
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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