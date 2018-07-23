Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    ayrılığı 'a bildirdi!

    Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi!

    Kulübü, Fabricio Ramirez’in Fulham'a transferi için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

    Kamuyu Aydınlatma Platformu()'na yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

    Bir süredir adı gündeminde yer alan 30 yaşındaki file bekçisi geçen sezon formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı.

    1. 23.7.2018 15:42
    2. Güncelleme: 23.7.2018 16:35
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