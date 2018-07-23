Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yapılan açıklama şu şekilde:



"Profesyonel Futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"



Bir süredir adı transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı.