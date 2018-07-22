Livakovic’i önerdi – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Livakovic’i önerdi

    Livakovic’i önerdi
    , 'e odaklanmışken Hırvatistan'ın kaleci antrenörü Mrmic'ten Dominik Livakovic önerisi geldi. 'ın eski kalecisi olan Mrmic, 23 yaşındaki kaleciyi almaları halinde Beşiktaş'ın gelecek 10 yılını kurtaracağını söyledi. 23 yaşında, 1.88 boyundaki Livakovic, 'de oynuyor.
    1. 22.7.2018
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