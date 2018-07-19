Vida'nın menajeri konuştu! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Vida'nın menajeri konuştu!

    Vida'nın menajeri konuştu!

    Birçok kulübün listesine giren için menajerinden açıklama geldi.

    Birçok kulübün listesine giren için menajerinden açıklama geldi. ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan stoper ile henüz konuşmadığını belirten Cvjetkovic, "Onu almak isteyen önce Türkler'i ikna etmeli. Bakalım gitmesine izin verecek mi?" dedi.

    VİDA LYON'A PAHALI GELDİ
    'yı listesine alan takımlardan , bu transferi askıya almak zorunda kaldı. temsilcisi, 'ın futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini pahalı buldu. basını da, 'un birçok takımın ısrarcı olduğu 29 yaşındaki oyuncudan vazgeçtiğini yazdı.

    1. 19.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vida'nın menajeri konuştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN