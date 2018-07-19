Vida'nın menajeri konuştu!
Birçok kulübün listesine giren Domagoj Vida için menajerinden açıklama geldi.
Birçok kulübün listesine giren Domagoj Vida için menajerinden açıklama geldi. Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hırvat stoper ile henüz transfer konuşmadığını belirten Cvjetkovic, "Onu almak isteyen önce Türkler'i ikna etmeli. Bakalım Beşiktaş gitmesine izin verecek mi?" dedi.
VİDA LYON'A PAHALI GELDİ
Domagoj Vida'yı listesine alan takımlardan Lyon, bu transferi askıya almak zorunda kaldı. Fransız temsilcisi, Beşiktaş'ın Hırvat futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini pahalı buldu. Fransız basını da, Lyon'un birçok takımın ısrarcı olduğu 29 yaşındaki oyuncudan vazgeçtiğini yazdı.
- 19.7.2018
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Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Toplam 2
Yorum
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