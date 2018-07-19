Beşiktaş'ta sözleşmesi sona veren Atiba Hutchinson, Siyah Beyazlı ekibin yaptığı son teklifi de reddetti. Siyah Beyazlı ekibin, yıllık 650 bin euro garanti ücret ve puan başına 5 bin euro teklifini reddeden Atiba, ayrılık kararını yönetime bildirdi.

Atiba ile ilgilenen en ciddi ekip ise Antalyaspor. Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getiren Akdeniz ekibi, Atiba ile bir an görüşmelere başlayıp bu transferi noktalamak istiyor.

2013-2014 sezonun başından PSV Eindhoven'dan bedelsiz olarak transfer olan Kanadalı oyuncu, son 5 yıldır Beşiktaş forması giyiyordu. Gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasına giren Atiba, Beşiktaş'ın elde ettiği son 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

GALATASARAY PEŞİNDE İDDİASI

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi içingüçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda ezeli rakipleri Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile ilgilendiği ortaya çıktı.



Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminde kadrosuna geçen sezon devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru ile güçlendiren Galatasaray'ın yeni hedefi ortaya çıktı. Mali açıdan sıkıntı içinde olan Galatasaray bonservisi elinde olan Atiba'yı takibe aldı.