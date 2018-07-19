Beşiktaş transfer komitesi Yunus Mallı için Almanya'ya gidiyor
Beşiktaş yönetimi yakın zamanda Almanya çıkarması yapacak hedefteki isim geçen sezon direkten dönen Yunus Mallı.
Bernard'la alakalı Beşiktaş'ın ciddi bir ilgisi vardı ancak 10 milyon euro'luk imza parası istemesi bu transferi olumsuz etkilemişti.
- 19.7.2018 21:41
- Güncelleme: 19.7.2018 22:03
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austin istikrarsız kadrolarla ş.liginde başarılı olmak zor.gsın bu kadrosu bu yıl hadi deneyim kazandı diyelim kiralık oyuncular gidince dönbaşa
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