Beşiktaş hazırlık maçında berabere kaldı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    hazırlık maçında berabere kaldı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> hazırlık maçında berabere kaldı

    hazırlık maçında ile berabere kaldı.

    Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıya Gökhan G., Larin ve Lens yerine Gökhan T., Mustafa ve Caner değişiklikleriyle başladı.

    , 60. dakikada 'nin sağ taraftan ceza sahasına ortası sonrası Babel'in kafa vuruşuyla öne geçti (1-0). Babel 66. dakikada yerini Orkan'a bıraktı. 75. dakikada Oğuzhan, ceza sahasında Mustafa ile verkaç yaptıktan sonra farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 76. dakikada Oğuzhan çıktı, Necip oyuna girdi. 84. dakikada farkı bire indirdi (2-1). 85. dakikada Adriano ve Tolgay'ın yerine Aras ve Mertcan oyuna dahil oldu. 90. dakikada skoru 'ye getirdi ve maç berabere bitti.
    1. 18.7.2018 02:27
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