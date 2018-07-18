Beşiktaş hazırlık maçında berabere kaldı
Beşiktaş hazırlık maçında Reading ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş, 60. dakikada Gökhan Töre'nin sağ taraftan ceza sahasına ortası sonrası Babel'in kafa vuruşuyla öne geçti (1-0). Babel 66. dakikada yerini Orkan'a bıraktı. 75. dakikada Oğuzhan, ceza sahasında Mustafa ile verkaç yaptıktan sonra farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 76. dakikada Oğuzhan çıktı, Necip oyuna girdi. 84. dakikada Reading farkı bire indirdi (2-1). 85. dakikada Adriano ve Tolgay'ın yerine Aras ve Mertcan oyuna dahil oldu. 90. dakikada Reading skoru 2-2'ye getirdi ve maç berabere bitti.
- 18.7.2018 02:27
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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