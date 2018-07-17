Beşiktaş, Reading ile berabere kaldı
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, İngiltere Championship takımı Reading'le 2-2 berabere kaldı.
Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Weinzöld sahasında yapılan maçta siyah-beyazlılar, sahaya Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Gary Medel, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Ryan Babel ve Clye Larin 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ta ikinci yarıda Necip Uysal, Caner Erkin, Mercan Açıkgöz, Aras Özbiliz, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar oyuna dahil edildi.
Siyah-beyazlı takım 61. Dakikada Ryan Babel ve 75. Dakikada Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş, İngiliz rakibinin 84. dakikada Sam Smith, 90. dakikada ise Mark McNulty'nin attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da son hazırlık maçını 20 Temmuz Cuma günü de Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacak.
- 17.7.2018 22:36
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Beşiktaş, Reading ile berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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