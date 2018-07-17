Beşiktaş, Reading ile berabere kaldı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , Reading ile berabere kaldı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Reading ile berabere kaldı

    hazırlıklarına 'da devam eden , takımı Reading'le 2-2 berabere kaldı.

    'nın Graz kenti yakınlarındaki Weinzöld sahasında yapılan maçta siyah-beyazlılar, sahaya Utku Yuvakuran, , , Fatih Aksoy, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, , , , ve Clye Larin 11'iyle çıktı.

    'ta ikinci yarıda , , Mercan Açıkgöz, Aras Özbiliz, , ve Orkan Çınar oyuna dahil edildi.

    Siyah-beyazlı takım 61. Dakikada ve 75. Dakikada 'un golleriyle 2-0 öne geçti. , İngiliz rakibinin 84. dakikada , 90. dakikada ise Mark McNulty'nin attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

    , çalışmalarını sürdürdüğü 'da son hazırlık maçını 20 Temmuz Cuma günü de Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacak.


    1. 17.7.2018 22:36
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