Beşiktaşlı Tolgay Arslan’dan imalı paylaşım
Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan, UEFA Avrupa Ligi'yle ilgili olarak düşüncelerini belirtirken; imalı bir benzetmede bulundu.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan, UEFA Avrupa Ligi'yle ilgili olarak düşüncelerini belirtirken; imalı bir benzetmede bulundu. Tolgay, "Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor musunuz" sorusuna, "Geçen sene Türk takımları kimlere karşı yenildiler, bunları unutmadık. Önce ön elemeyi geçelim, sezona iyi girelim, diğer takımların durumuna düşmeyelim" yanıtını verdi. Tolgay Arslan şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sezon tek bir oyuncu yüzünden kaybetmedik şampiyonluğu, bütün ekip olarak kaybettik. Tek kaybetmediğimiz şey taraftarımız. Puan kayıpları şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oldu. Ama yine de puan kayıpları yapmasaydık, başka bir tablo ortaya çıkabilirdi."
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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