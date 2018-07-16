Beşiktaşlı Tolgay Arslan’dan imalı paylaşım – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    Beşiktaşlı ’dan imalı paylaşım

    Beşiktaşlı Tolgay Arslan’dan imalı paylaşım

    'ın genç yıldızı , 'yle ilgili olarak düşüncelerini belirtirken; imalı bir benzetmede bulundu.

    'ın genç yıldızı , 'yle ilgili olarak düşüncelerini belirtirken; imalı bir benzetmede bulundu. Tolgay, "Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor musunuz" sorusuna, "Geçen sene Türk takımları kimlere karşı yenildiler, bunları unutmadık. Önce ön elemeyi geçelim, sezona iyi girelim, diğer takımların durumuna düşmeyelim" yanıtını verdi. Tolgay Arslan şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sezon tek bir oyuncu yüzünden kaybetmedik şampiyonluğu, bütün ekip olarak kaybettik. Tek kaybetmediğimiz şey taraftarımız. Puan kayıpları şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oldu. Ama yine de puan kayıpları yapmasaydık, başka bir tablo ortaya çıkabilirdi."

    1. 16.7.2018
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