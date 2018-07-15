‘Tatmin edici bir teklifte satılır’ – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    edici bir teklifte satılır’

    ‘Tatmin edici bir teklifte satılır’
    eski yöneticisi , Vida'nın 'nda gösterdiği performanstan gurur duyduklarını söyledi. "Vida'nın takımının Beşiktaş olduğu her yerde konuşuluyor. Bu yüzden Hırvatistan taraftarı olduk" diyen Keçeli, "Nasıl ki 'u sattık, Vida için de edecek bir teklif gelirse yönetim değerlendirir" yorumu yaptı.
    1. 15.7.2018
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