Fabri: Guti bize güç katacak
İspanyol kaleci Fabricio Ramires , İspanyol yıldız Guti için “Değerli görüşlerini bize aktararak hep beraber şampiyonluğu kazanmayı çok istiyoruz” dedi
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, siyahbeyazlıların Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol kaleci Fabri, yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak olan Guti için, "Guti'yi dışardan tanıyorum. Saha içinde iyi bir oyuncuydu. Kulüp getiriyorsa bir bildiği vardır. Bize katkı sağlayacaktır. Değerli görüşlerini bize aktararak hep beraber şampiyonluğu kazanıp üzerimize düşen görevi yaparız" yorumunu yaptı.
GEÇEN sezonun ikinci yarısında oynanan ve şampiyonluğun kaybedilmesinde kritik öneme sahip G.Saray derbisi için Fabri, "Geri dönme şansım olsa ikinci yarıda oynadığımız ve kaybettiğimiz Galatasaray maçını tekrardan oynamak isterdim. Şampiyonluk o maçta kaçtı" ifadelerini kullandı. Takımda kaliteli oyuncuların fazlalığının daha çok başarı getireceğine vurgu yapan İspanyol file bekçisi sözlerini şöyle tamamladı: "Takımda yer alan forvetler ne kadar iyi olursa takım da o kadar çok puan toplar. Ne kadar çok iyi oyuncunuz olursa o kadar çok kazanırız."
GEÇEN sezonun ikinci yarısında oynanan ve şampiyonluğun kaybedilmesinde kritik öneme sahip G.Saray derbisi için Fabri, "Geri dönme şansım olsa ikinci yarıda oynadığımız ve kaybettiğimiz Galatasaray maçını tekrardan oynamak isterdim. Şampiyonluk o maçta kaçtı" ifadelerini kullandı. Takımda kaliteli oyuncuların fazlalığının daha çok başarı getireceğine vurgu yapan İspanyol file bekçisi sözlerini şöyle tamamladı: "Takımda yer alan forvetler ne kadar iyi olursa takım da o kadar çok puan toplar. Ne kadar çok iyi oyuncunuz olursa o kadar çok kazanırız."
- 6.7.2018 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Fabri: Guti bize güç katacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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