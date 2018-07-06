Fabri: Guti bize güç katacak – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fabri: Guti bize güç katacak

    Fabri: Guti bize güç katacak

    kaleci Fabricio Ramires , İspanyol yıldız Guti için “ görüşlerini bize aktararak hep beraber şampiyonluğu kazanmayı çok istiyoruz” dedi

    'ın kalecisi Fabri, siyahbeyazlıların Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol kaleci Fabri, yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak olan Guti için, "Guti'yi dışardan tanıyorum. Saha içinde iyi bir oyuncuydu. Kulüp getiriyorsa bir bildiği vardır. Bize katkı sağlayacaktır. görüşlerini bize aktararak hep beraber şampiyonluğu kazanıp üzerimize düşen görevi yaparız" yorumunu yaptı.

    GEÇEN sezonun ikinci yarısında oynanan ve şampiyonluğun kaybedilmesinde kritik öneme sahip G.Saray derbisi için Fabri, "Geri dönme şansım olsa ikinci yarıda oynadığımız ve kaybettiğimiz maçını tekrardan oynamak isterdim. Şampiyonluk o maçta kaçtı" ifadelerini kullandı. kaliteli oyuncuların fazlalığının daha çok başarı getireceğine vurgu yapan İspanyol file bekçisi sözlerini şöyle tamamladı: "Takımda yer alan forvetler ne kadar iyi olursa takım da o kadar çok puan toplar. Ne kadar çok iyi oyuncunuz olursa o kadar çok kazanırız."
    1. 6.7.2018 00:44
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