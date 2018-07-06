Beşiktaş'ın gündemindeki Bruno Peres, Brezilya'ya transfer oldu – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın gündemindeki , Brezilya'ya transfer oldu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın gündemindeki <a href="/index/bruno-peres?id=9da5f295-d99c-4e64-a404-773f2b5b6d52" class="" rel="tag">Bruno Peres</a>, Brezilya'ya transfer oldu

    'ın transfer gündeminde yer alan , 'ya imza attı.

    Brezilya ekiplerinden , transferini resmen açıkladı. Roma'da oynayan sağ kanat oyuncusu ile da yakından ilgileniyordu.

    1. 6.7.2018 11:57
    2. Güncelleme: 6.7.2018 14:51
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