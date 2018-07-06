Beşiktaş, Slovakya'daki hazırlıklarına devam ediyor 
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Slovakya'daki hazırlıklarına devam ediyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Slovakya'daki hazırlıklarına devam ediyor

    , hazırlıkları kapsamında Slovakya kampına günde çift idman ile devam ediyor.

    İlk çalışmasını sabah saatlerinde yapan siyah beyazlılar taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idman takım toplantısı ile başladı.Toplantının ardından 15 dakika kuvvet çalışması yapan futbolcular taktik olarak hazırlanan saha istasyonunda paslaşma, top sürme, 1'e 1 adam geçme ve şut çalışması yaptı. Antrenman tam sahada oynanan çift kale maç ile sonra erdi.

    idman bitiminde Oğuzhan, Tolgay, Necip ve genç futbolcu Mertcan'a özel olarak şut çalışması yaptırdı.

    ARAS ÖZBİLİZ HOLLANDA'YA KİRALANIYOR

    'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan ligine kiralanmak üzere.

    Bu sabahki antrenman öncesinde saha kenarında , A Takım direktörü Ali Naibi ve Şenol Güneş arasında mini bir zirvesi gerçekleşti. Bu görüşmenin Aras Özbiliz'in ligine kiralık olarak olmasını içeren görüşmeler olduğu öğrenildi.Yapılan temasların olumlu sonuçlanması halinde Aras önümüzdeki sezon Hollanda liginde top koşturacak.

    BRATİSLAVA BÜYÜKELÇİSİ'NDE KAMPA ZİYARET

    'nin Bratislava Büyükelçisi bu sabah ki antrenmana gelerek siyah beyazlı takımı ziyaret etti.

    Antrenmanı seyreden çalışma sonrasında teknik direktör Şenol Güneş,yardımcı antrenör ve futbolcularla bir araya gelirken Şenol Güneş büyükelçiye kırmız forma hediye etti.

    Hatice Aslıgül Üğdül aynı zamada yardımcı antrenör ile OTDÜ'den okul arkadaşı da olduğunu söylerken Bratislava'nın kamp yapan takımlara uğurlu geldiğini söyledi.Aslıgül Üğdül ''geçen sene burada kamp yapmıştı ve bu kamp onlara uğurlu geldi şampiyon oldular. İnşallah bu kamp ta size uğurlu gelir ve şampiyon olursunuz'' dedi.

    Slovakya kampına TSİ 19:30'da yapacağı antrenman ile devam edecek.

    1. 6.7.2018 15:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Slovakya'daki hazırlıklarına devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN