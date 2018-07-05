Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: "Babel'i göndermeyin" – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    teknik direktörü : "Babel'i göndermeyin"

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> teknik direktörü <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: "Babel'i göndermeyin"

    , “Babel benim için önemli, takımı dağıtmayalım” dedi Başkan da, ve yeni sözleşme önerme kararı aldı

    'ta ve yeni sözleşme isteyen Babel'in teklifini geri çeviren yönetim, 'in "Bana lazım" demesi üzerine fikir değiştirdi. Siyah-beyazlılar, 'nda şov yapan Vida'yı 25-30 milyon euro arası bir bonservisle satarsa ekonomik olarak eli rahatlayacak. Bu yüzden diğer teklif yapılan oyuncularında takımdan gitmemesi yönünden elini rahatlatacak. Bunların başında da Babel geliyor. Menajer , Babel için Flamingo'dan 'a 7 milyon euro'luk son teklifi getirmişti. Beşiktaş'ta istediği rakamı 10 milyon eurodan 8.5 milyon euro'ya indirmişti. Ancak "Babel benim için önemli bir oyuncu, takımı dağıtmayalım. 'nın yerine kullanacağım" mesajı Başkan Orman'ı etkilemiş görünüyor. Orman; normal şartlarda 8 milyon euro'ya önceden satmayı düşündüğü Babel'in ücretine yaparak 2+1 senelik yeni sözleşme teklif edecek.

    TEKLİFLER SÜRÜYOR
    Beşiktaş'ın yıldız futbolcularına menajerler aracılığıyla teklifler gelmeye devam ediyor. Güneş'in 'gönderilebilir' dediği futbolcular için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Tecrübeli teknik adam şu ana kadar Babel dışında Quaresma ve 'nin satılmasına karşı çıkıyor.

    1. 5.7.2018
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