Beşiktaş'ta zam ve yeni sözleşme isteyen Babel'in teklifini geri çeviren yönetim, Şenol Güneş'in "Bana lazım" demesi üzerine fikir değiştirdi. Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası'nda şov yapan Vida'yı 25-30 milyon euro arası bir bonservisle satarsa ekonomik olarak eli rahatlayacak. Bu yüzden diğer teklif yapılan oyuncularında takımdan gitmemesi yönünden elini rahatlatacak. Bunların başında da Babel geliyor. Menajer Ahmet Bulut, Babel için Flamingo'dan Beşiktaş'a 7 milyon euro'luk son teklifi getirmişti. Beşiktaş'ta istediği rakamı 10 milyon eurodan 8.5 milyon euro'ya indirmişti. Ancak Şenol Güneş "Babel benim için önemli bir oyuncu, takımı dağıtmayalım. Talisca'nın yerine kullanacağım" mesajı Başkan Orman'ı etkilemiş görünüyor. Orman; normal şartlarda 8 milyon euro'ya önceden satmayı düşündüğü Babel'in ücretine zam yaparak 2+1 senelik yeni sözleşme teklif edecek.



TEKLİFLER SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularına menajerler aracılığıyla teklifler gelmeye devam ediyor. Güneş'in 'gönderilebilir' dediği futbolcular için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Tecrübeli teknik adam şu ana kadar Babel dışında Quaresma ve Pepe'nin satılmasına karşı çıkıyor.