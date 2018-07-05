Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: "Babel'i göndermeyin"
Şenol Güneş, “Babel benim için önemli, takımı dağıtmayalım” dedi Başkan Fikret Orman da, zam ve yeni sözleşme önerme kararı aldı
Beşiktaş'ta zam ve yeni sözleşme isteyen Babel'in teklifini geri çeviren yönetim, Şenol Güneş'in "Bana lazım" demesi üzerine fikir değiştirdi. Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası'nda şov yapan Vida'yı 25-30 milyon euro arası bir bonservisle satarsa ekonomik olarak eli rahatlayacak. Bu yüzden diğer teklif yapılan oyuncularında takımdan gitmemesi yönünden elini rahatlatacak. Bunların başında da Babel geliyor. Menajer Ahmet Bulut, Babel için Flamingo'dan Beşiktaş'a 7 milyon euro'luk son teklifi getirmişti. Beşiktaş'ta istediği rakamı 10 milyon eurodan 8.5 milyon euro'ya indirmişti. Ancak Şenol Güneş "Babel benim için önemli bir oyuncu, takımı dağıtmayalım. Talisca'nın yerine kullanacağım" mesajı Başkan Orman'ı etkilemiş görünüyor. Orman; normal şartlarda 8 milyon euro'ya önceden satmayı düşündüğü Babel'in ücretine zam yaparak 2+1 senelik yeni sözleşme teklif edecek.
TEKLİFLER SÜRÜYOR
Beşiktaş'ın yıldız futbolcularına menajerler aracılığıyla teklifler gelmeye devam ediyor. Güneş'in 'gönderilebilir' dediği futbolcular için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Tecrübeli teknik adam şu ana kadar Babel dışında Quaresma ve Pepe'nin satılmasına karşı çıkıyor.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: "Babel'i göndermeyin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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