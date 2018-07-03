Beşiktaş Manchester United'lı Darmian için İngiltere'ye gidiyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    Beşiktaş Manchester United'lı Darmian için İngiltere'ye gidiyor

    Beşiktaş Manchester United'lı Darmian için İngiltere'ye gidiyor

    Siyah-Beyazlılar, Manchester United’ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Ada’ya hareket edecek. Kartal transferde ısrarc

    Beşiktaş savunma transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Kartal, Manchester United'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu 'ı transfer etmek için İngiltere'ye hareket edecek.

    KİRALIK İSTİYOR
    Tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticilerin Ada'da Manchester United'la sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor. Darmian'ın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. (Takvim)
    1. 3.7.2018
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