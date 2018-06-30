Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu açıklandı. Negredo kampa götürülmedi...
Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için bugün saat 14.00'te özel uçakla Slovakya'nın Bratislava şehrine gidecek ve ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle;
"Tolga, Fabricio, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Caner, Mitrovic, Fatih, Necip, Tolgay, Orkan, Dorukhan, Lens, Mustafa, Larin, Love, Erdem, Mertcan, Marlon, Aras, Oğuzhan A., Oğuzhan Ö., Adriano, Medel, Babel, Gökhan Töre"
- 30.6.2018 13:39
- Güncelleme: 30.6.2018 16:02
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
-
Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Beşiktaş'ta Alvaro Negredo Slovakya'ya götürülmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.