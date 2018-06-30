Beşiktaş'ın kamp kadrosuna Negredo alınmadı
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta Alvaro 'ya götürülmedi

    Beşiktaş'ta Alvaro Negredo Slovakya'ya götürülmedi

    hazırlıklarının etabını tamamlayan 'ın kamp kadrosu açıklandı. kampa götürülmedi...

    hazırlıklarının etabını tamamlayan 'ın kamp kadrosu açıklandı.

    Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için bugün saat 14.00'te özel uçakla Slovakya'nın Bratislava şehrine gidecek ve ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle;

    "Tolga, Fabricio, Utku, Ersin, , Caner, Mitrovic, Fatih, Necip, Tolgay, Orkan, Dorukhan, Lens, Mustafa, Larin, Love, Erdem, Mertcan, Marlon, Aras, Oğuzhan A., Oğuzhan Ö., Adriano, , Babel, Gökhan Töre"

    1. 30.6.2018 13:39
    2. Güncelleme: 30.6.2018 16:02
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