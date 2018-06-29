Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Alvaro Negredo takımda olmayacak"

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün düzenlediği basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, siyah beyazlı ekibin yeni sezonki kadro planlaması hakkında konuştu, "Negredo'ya ne olacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim. İyi oyuncu, çok da faydalı olacak bir oyuncu ama bir santrfor alacağımızı söyledikten sonra tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.