Sağa Jozefzoon – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Sağa Jozefzoon

    Sağa Jozefzoon

    aradığı sağ beki ’de buldu. Kara Kartal, West Brom’un da talip olduğu ’un Hollandalı kanat oyuncusunu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

    Akşam'ın haberine göre; 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon Championship'te tam 39 karşılaşmaya çıkan 7 gol atıp, 7 de asist yaparak göz doldurdu. HITC'ye konuşan kulübünün bir yetkilisi, 'ın oyuncuda ısrarcı olduğunu da bildirdi.

    GÜÇLÜ VE HEYECAN VERİCİ
    'nın U21 takımında da daha önce forma giyen Jozefzoon sert ve tempolu bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Özellikle oyunun savunma yönünde çok güçlü ve heyecan verici olduğu belirtilen 'nun 2019'da sözleşmesi sona eriyor. yöneticileri ise oyuncuyu tutmak için çaba gösterdiklerini ancak onun başka kulüplerde deneyim kazanmak arzusu bulunduğunu söylediler.

    1. 29.6.2018 04:04
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