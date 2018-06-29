Sağa Jozefzoon
Beşiktaş aradığı sağ beki İngiltere’de buldu. Kara Kartal, West Brom’un da talip olduğu Brentford’un Hollandalı kanat oyuncusunu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Akşam'ın haberine göre; 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon Championship'te tam 39 karşılaşmaya çıkan Florian Jozefzoon 7 gol atıp, 7 de asist yaparak göz doldurdu. HITC'ye konuşan Brentford kulübünün bir yetkilisi, Beşiktaş'ın oyuncuda ısrarcı olduğunu da bildirdi.
GÜÇLÜ VE HEYECAN VERİCİ
Hollanda'nın U21 takımında da daha önce forma giyen Jozefzoon sert ve tempolu bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Özellikle oyunun savunma yönünde çok güçlü ve heyecan verici olduğu belirtilen Florian Jozefzoon'nun 2019'da sözleşmesi sona eriyor. Brentford yöneticileri ise oyuncuyu tutmak için çaba gösterdiklerini ancak onun başka kulüplerde deneyim kazanmak arzusu bulunduğunu söylediler.
- 29.6.2018 04:04
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Sağa Jozefzoon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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