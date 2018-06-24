Beşiktaş'ta Negredo çıkmazı – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    Beşiktaş'ta çıkmazı

    Beşiktaş'ta Negredo çıkmazı

    ’dan istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar İspanyol golcüyü göndermek istiyor ama teklifler düşük. Bazı yöneticiler Çin’den gelen 5 milyon euro’luk teklifin değerlendirilmesini isterken, bazıları ise ‘Kalmalı” diyor

    Beşiktaş'ta Alvaro çıkmazı yaşanıyor. Geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan İspanyol golcü için yönetim de ikiye bölünmüş durumda. Tecrübeli oyuncuya Avrupa'dan bir teklif gelmese de, Çin'den iki öneri geldiği ortaya çıktı. Çin kulüplerinin Negredo için 5 milyon euro'luk bir öneri sundukları belirtilirken; Beşiktaşlı bazı yöneticiler "Bu fırsatı kaçırmayalım ve gönderelim" diyor, bazıları ise "Bu rakama başka golcü bulamayız, kalsın" şeklinde yorum yapıyor.

    Negredo'da en çok tartışılan konu ise aldığı senelik ücret.. Beşiktaş'tan yıllık 4.3 milyon euro garanti para kazanan İspanyol oyuncu, takım içi dengeleri de bozmuş durumda. Quaresma'nın iki katından daha fazla kazanan Negredo'nun bu parayı hak etmediğini düşünenler de var, takıma alıştığını ve önümüzdeki sezon patlama yapacağını ifade edenler de.. Yönetim; Güneş'in, "Benim de ondan beklentilerim daha yüksek" dediği Negredo için çok daha cazip bir teklif gelmesi durumunda İspanyol forveti göndermeye sıcak bakıyor.

    BEN OLSAM GÖNDERMEM
    Türk futbolunun önemli isimlerinden Güvenç Kurtar, Negredo'ya sahip çıktı. Kurtar, "Yerine adam almadan göndermek hata olur. Alvaro Negredo gönderilirse Beşiktaş'a 2 tane santrfor lazım. Negredo gelecek sezon daha iyi bir performans gösterebilir. Ben olsam göndermem" yorumunu yaptı. Kurtar ayrıca Vida'nın ortaya atılan rakamların ödenmesi durumunda gönderilmesinin doğru olacağını, Manuel Fernandes'in de uygun bir fiyata alınmasının doğru karar olacağını savundu.
    1. 24.6.2018 00:04
    2. Güncelleme: 24.6.2018 01:45
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