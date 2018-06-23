Şenol Güneş Quaresma'nın transferine şart sundu

Transferde geçen sezonlara göre sessiz bir dönem geçiren Beşiktaş, kamp dönemi de belirleyici rol oynayacak.

Sakatlığı nedeniyle geçen sezon sadece son maçta 9 dakika forma giyebilen Gökhan Töre'nin göstereceği performans, Ricardo Quarsema'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesinde etkili olacak.

Yine geçen sezon büyük umutlarla alınan ancak beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens'in sezon başındaki durumu Quaresma'nın satışına onay verilip verilmemesinde önemli bir faktör olacak.

KAYNAK LAZIM

Töre ve Lens hazırlık döneminde ve Avrupa Ligi ön eleme maçlarında iyi bir performans ortaya koyarsa Şenol Güneş de Quaresma'nın satışına rıza gösterecek. Yüzde 40 küçülme kararı alan yönetim, 34 yaşındaki Quaresma'yı, Lens ve Töre güven verirse satacak. (Hürriyet)