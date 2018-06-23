Şenol Güneş'ten Quaresma'ya şartlı evet
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    'nın transferine şart sundu

    Şenol Güneş Quaresma'nın transferine şart sundu

    , 'nın gidişine ve Lens'in göstereceği performansa göre onay verecek.

    Transferde geçen sezonlara göre sessiz bir dönem geçiren , kamp dönemi de belirleyici rol oynayacak.

    Sakatlığı nedeniyle geçen sezon sadece son maçta 9 dakika forma giyebilen 'nin göstereceği performans, Ricardo Quarsema'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesinde etkili olacak.

    Yine geçen sezon büyük umutlarla alınan ancak beklentileri karşılayamayan 'in sezon başındaki durumu 'nın satışına onay verilip verilmemesinde önemli bir faktör olacak.

    KAYNAK LAZIM
    Töre ve Lens hazırlık döneminde ve Avrupa Ligi ön eleme maçlarında iyi bir performans ortaya koyarsa de Quaresma'nın satışına rıza gösterecek. Yüzde 40 küçülme kararı alan yönetim, 34 yaşındaki Quaresma'yı, Lens ve Töre güven verirse satacak. (Hürriyet)

    1. 23.6.2018 07:25
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