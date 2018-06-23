Şenol Güneş Quaresma'nın transferine şart sundu
Şenol Güneş, Quaresma'nın gidişine Gökhan Töre ve Lens'in göstereceği performansa göre onay verecek.
Transferde geçen sezonlara göre sessiz bir dönem geçiren Beşiktaş, kamp dönemi de belirleyici rol oynayacak.
Sakatlığı nedeniyle geçen sezon sadece son maçta 9 dakika forma giyebilen Gökhan Töre'nin göstereceği performans, Ricardo Quarsema'ya gelen tekliflerin değerlendirilmesinde etkili olacak.
Yine geçen sezon büyük umutlarla alınan ancak beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens'in sezon başındaki durumu Quaresma'nın satışına onay verilip verilmemesinde önemli bir faktör olacak.
KAYNAK LAZIM
Töre ve Lens hazırlık döneminde ve Avrupa Ligi ön eleme maçlarında iyi bir performans ortaya koyarsa Şenol Güneş de Quaresma'nın satışına rıza gösterecek. Yüzde 40 küçülme kararı alan yönetim, 34 yaşındaki Quaresma'yı, Lens ve Töre güven verirse satacak. (Hürriyet)
- 23.6.2018 07:25
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Şenol Güneş Quaresma'nın transferine şart sundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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