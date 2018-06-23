Sead Halilagic’in görevi değiştirildi
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Halilagic'in, siyah-beyazlı kulüpteki görev tanımlaması değiştirildi.
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Halilagic'in, siyah-beyazlı kulüpteki görev tanımlaması değiştirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Akademi'de Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Sead Dost Halilagic, bundan böyle Futbol Altyapı Koordinatörlüğü görevini yürütecektir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Halilagic'e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 23.6.2018
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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