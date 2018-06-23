Sead Halilagic’in görevi değiştirildi

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Halilagic'in, siyah-beyazlı kulüpteki görev tanımlaması değiştirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Akademi'de Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Sead Dost Halilagic, bundan böyle Futbol Altyapı Koordinatörlüğü görevini yürütecektir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Halilagic'e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.