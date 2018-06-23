Sead Halilagic’in görevi değiştirildi – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Sead Halilagic’in görevi değiştirildi

    Sead Halilagic’in görevi değiştirildi

    'ın eski futbolcularından Halilagic'in, siyah-beyazlı kulüpteki görev tanımlaması değiştirildi.

    'ın eski futbolcularından Halilagic'in, siyah-beyazlı kulüpteki görev tanımlaması değiştirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, " Akademi'de Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Sead Dost Halilagic, bundan böyle Altyapı Koordinatörlüğü görevini yürütecektir. Kulübümüze bugüne kadar değerli katkılar veren Halilagic'e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

    1. 23.6.2018
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