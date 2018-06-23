Rafael hazır kıta Lang beklemede – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    hazır kıta Lang beklemede

    Rafael hazır kıta Lang beklemede

    Somut olarak şu ana kadar 'un Brezilyalı sağ beki Da Silva ile anlaşma noktasına gelen transfer komitesi, 'in ve Başkan 'ın önceliği 'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı.

    Somut olarak şu ana kadar 'un Brezilyalı sağ beki Da Silva ile anlaşma noktasına gelen transfer komitesi, 'in ve Başkan 'ın önceliği 'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı. Basel'in Lang için istediği bonservis bedelinde indirime gitmeye yanaşması durumunda İsviçreli sağ bek için bütün imkanlar seferber edilecek. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon Basel formasıyla 44 resmi maça çıkıp 10 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.

    1. 23.6.2018
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