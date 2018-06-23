Rafael hazır kıta Lang beklemede
Somut olarak şu ana kadar Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael Da Silva ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş transfer komitesi, Şenol Güneş'in ve Başkan Fikret Orman'ın önceliği İsviçreli Lang'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı.
Somut olarak şu ana kadar Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael Da Silva ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş transfer komitesi, Şenol Güneş'in ve Başkan Fikret Orman'ın önceliği İsviçreli Lang'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı. Basel'in Lang için istediği bonservis bedelinde indirime gitmeye yanaşması durumunda İsviçreli sağ bek için bütün imkanlar seferber edilecek. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon Basel formasıyla 44 resmi maça çıkıp 10 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.
- 23.6.2018
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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