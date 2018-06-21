Ersan Adem Gülüm Beşiktaş’a dönüyor – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Ersan Adem Gülüm ’a dönüyor

    Ersan Adem Gülüm Beşiktaş’a dönüyor

    , 31 yaşındaki eski futbolcusu 'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    , 31 yaşındaki eski futbolcusu 'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah- beyazlılar bonservisi kulübü Hebei Chine Fortune'de bulunan 31 yaşındaki futbolcuyu ilk olarak Ocak ayına kadar kiralamayı planlıyor. Ersan Gülüm için kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Ocak ayında Çin ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Ersan ile yeni sözleşme imzalayacak.

    1. 21.6.2018
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