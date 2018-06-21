Ersan Adem Gülüm Beşiktaş’a dönüyor

Beşiktaş, 31 yaşındaki eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah- beyazlılar bonservisi Çin kulübü Hebei Chine Fortune'de bulunan 31 yaşındaki futbolcuyu ilk olarak Ocak ayına kadar kiralamayı planlıyor. Ersan Gülüm için kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Ocak ayında Çin ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Ersan ile yeni sözleşme imzalayacak.