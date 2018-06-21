Ersan Adem Gülüm Beşiktaş’a dönüyor
Beşiktaş, 31 yaşındaki eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, 31 yaşındaki eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah- beyazlılar bonservisi Çin kulübü Hebei Chine Fortune'de bulunan 31 yaşındaki futbolcuyu ilk olarak Ocak ayına kadar kiralamayı planlıyor. Ersan Gülüm için kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Ocak ayında Çin ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Ersan ile yeni sözleşme imzalayacak.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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