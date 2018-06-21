Beşiktaş'ın hazırlık kampında ilk rakip Shakhtar

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşılaşacağı ekiplerden biri belli oldu. Siyah-beyazlıların Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk ile karşılaşacağı belirtildi. Ukrayna ekibinden yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş 12 Temmuz'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların yurt dışı kamptaki diğer rakipleri ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.