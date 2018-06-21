Beşiktaş'ın hazırlık kampında ilk rakip Shakhtar – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    'ın hazırlık kampında ilk rakip Shakhtar

    Beşiktaş'ın hazırlık kampında ilk rakip Shakhtar

    'ın öncesi hazırlık maçında karşılaşacağı ekiplerden biri belli oldu.

    'ın öncesi hazırlık maçında karşılaşacağı ekiplerden biri belli oldu. Siyah-beyazlıların ekiplerinden ile karşılaşacağı belirtildi. Ukrayna ekibinden yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş 12 Temmuz'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların yurt dışı kamptaki diğer rakipleri ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

    1. 21.6.2018
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