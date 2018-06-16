Kartal stoper kararını verdi
Tosic'in gitmesinin ardından stoper arayışlarına giren Beşiktaş, bu transferi şimdilik askıya aldı.
Tosic'in gitmesinin ardından stoper arayışlarına giren Beşiktaş, bu transferi şimdilik askıya aldı. Ahmet Nur Çebi'nin 'gönderelim' dediği Pepe, büyük ihtimalle kalacak ve Vida ile ikili olacaklar. Kiralıktan dönen Mitrovic'le birlikte sözleşmesi yenilenen Fatih Aksoy da kadroda tutulacak. Necip ve Medel'in de stoper oynayabilme özellikleri yüzünden Beşiktaş'ta stoper transferi kepenk kapattı.
VİDA AŞACAK
Süper Lig'de 13 karşılaşmada görev yapan Domagoj Vida, Devler Ligi'ndeki Bayern deplasmanında kırmızı görünce taraftarın gözünde kredisini azaltmıştı. Fakat siyah-beyazlı yönetim 29 yaşındaki stoperin önümüzdeki sezon Pepe ile harika bir ikili olacağına ve adaptasyon sürecini aşacağına kesin gözle bakıyor. Tosic'in de gitmesiyle Pepe ile Vida'nın ilk 11'de sürekli oynaması bekleniyor.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
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