Kartal stoper kararını verdi – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    stoper kararını verdi

    Kartal stoper kararını verdi

    Tosic'in gitmesinin ardından stoper arayışlarına giren , bu transferi şimdilik askıya aldı.

    Tosic'in gitmesinin ardından stoper arayışlarına giren , bu transferi şimdilik askıya aldı. 'nin 'gönderelim' dediği , büyük ihtimalle kalacak ve Vida ile ikili olacaklar. Kiralıktan dönen Mitrovic'le birlikte sözleşmesi yenilenen Fatih Aksoy da kadroda tutulacak. Necip ve 'in de stoper oynayabilme özellikleri yüzünden Beşiktaş'ta stoper transferi kepenk kapattı.

    VİDA AŞACAK
    'de 13 karşılaşmada görev yapan Domagoj Vida, Devler Ligi'ndeki Bayern deplasmanında kırmızı görünce taraftarın gözünde kredisini azaltmıştı. Fakat siyah-beyazlı yönetim 29 yaşındaki stoperin önümüzdeki sezon Pepe ile harika bir ikili olacağına ve adaptasyon sürecini aşacağına kesin gözle bakıyor. Tosic'in de gitmesiyle Pepe ile Vida'nın ilk 11'de sürekli oynaması bekleniyor.

    1. 16.6.2018
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