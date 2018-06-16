Kartal stoper kararını verdi

Tosic'in gitmesinin ardından stoper arayışlarına giren Beşiktaş, bu transferi şimdilik askıya aldı. Ahmet Nur Çebi'nin 'gönderelim' dediği Pepe, büyük ihtimalle kalacak ve Vida ile ikili olacaklar. Kiralıktan dönen Mitrovic'le birlikte sözleşmesi yenilenen Fatih Aksoy da kadroda tutulacak. Necip ve Medel'in de stoper oynayabilme özellikleri yüzünden Beşiktaş'ta stoper transferi kepenk kapattı.



VİDA AŞACAK

Süper Lig'de 13 karşılaşmada görev yapan Domagoj Vida, Devler Ligi'ndeki Bayern deplasmanında kırmızı görünce taraftarın gözünde kredisini azaltmıştı. Fakat siyah-beyazlı yönetim 29 yaşındaki stoperin önümüzdeki sezon Pepe ile harika bir ikili olacağına ve adaptasyon sürecini aşacağına kesin gözle bakıyor. Tosic'in de gitmesiyle Pepe ile Vida'nın ilk 11'de sürekli oynaması bekleniyor.