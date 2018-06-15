Akbaba&Türüç çok ‘ağır’ geldi – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Akbaba&Türüç çok ‘ağır’ geldi

    Akbaba&Türüç çok ‘ağır’ geldi
    'in iki yıldızı Emre Akbaba ve , 'ın elini yaktı. İki oyuncu için ön görüşme yaptı. Başkanı Erol Bedir, 'ün sözleşmesinde 10 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli yazdığını söylerken; da Emre Akbaba için 6 milyon euro'dan kapı açıkça görüşmeler tıkandı.
    1. 15.6.2018
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