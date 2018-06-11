Guti'den imalı tweet!

Talisca Çin'e transfer olduktan sonra Fikret Orman ve Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı. Bu durum taraftarların tepkisini çekerken sambacıya Guti'yi örnek gösterdiler. Bir taraftarın Guti ile ilgili "Talisca Efendi yaşına başına kariyerine bakmadan Beşiktaş'ı takipten çıkıyor Real Madrid'in efsanesinin profilinde hala Beşiktaş'a geldiği günün fotoğrafı var" diye yazdı. Guti de bunu retweet'ledi.







