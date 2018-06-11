Guti'den imalı tweet! – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'den imalı tweet!

    Guti'den imalı tweet!

    Çin'e olduktan sonra ve 'ı takipten çıkarmıştı.

    Çin'e olduktan sonra ve 'ı takipten çıkarmıştı. Bu durum taraftarların tepkisini çekerken sambacıya 'yi örnek gösterdiler. Bir taraftarın Guti ile ilgili "Talisca Efendi yaşına başına kariyerine bakmadan Beşiktaş'ı takipten çıkıyor 'in efsanesinin profilinde hala Beşiktaş'a geldiği günün fotoğrafı var" diye yazdı. Guti de bunu retweet'ledi.



    1. 11.6.2018
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