Guti'den imalı tweet!
Talisca Çin'e transfer olduktan sonra Fikret Orman ve Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı.
Talisca Çin'e transfer olduktan sonra Fikret Orman ve Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı. Bu durum taraftarların tepkisini çekerken sambacıya Guti'yi örnek gösterdiler. Bir taraftarın Guti ile ilgili "Talisca Efendi yaşına başına kariyerine bakmadan Beşiktaş'ı takipten çıkıyor Real Madrid'in efsanesinin profilinde hala Beşiktaş'a geldiği günün fotoğrafı var" diye yazdı. Guti de bunu retweet'ledi.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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