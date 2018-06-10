Barış Atik’i takibe alalım
Başta Almanya olmak üzere pek çok ligi tarayan Beşiktaş'ın scout ekiplerinin gözüne çarpan bir başka isim de Barış Atik oldu.
Başta Almanya olmak üzere pek çok ligi tarayan Beşiktaş'ın scout ekiplerinin gözüne çarpan bir başka isim de Barış Atik oldu. Sezonu Darmstadt'ta kiralık geçiren sol ayaklı orta saha oyuncusu için verilen rapor Güneş'in dikkatini çekti. Güneş, farklı meziyetleri olan oyuncuyu izlenme listesine dahil etti.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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