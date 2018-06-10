Barış Atik’i takibe alalım

Başta Almanya olmak üzere pek çok ligi tarayan Beşiktaş'ın scout ekiplerinin gözüne çarpan bir başka isim de Barış Atik oldu. Sezonu Darmstadt'ta kiralık geçiren sol ayaklı orta saha oyuncusu için verilen rapor Güneş'in dikkatini çekti. Güneş, farklı meziyetleri olan oyuncuyu izlenme listesine dahil etti.