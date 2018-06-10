Barış Atik’i takibe alalım – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’i takibe alalım

    Barış Atik’i takibe alalım

    Başta Almanya olmak üzere pek çok ligi tarayan 'ın scout ekiplerinin gözüne çarpan bir başka isim de oldu.

    Başta Almanya olmak üzere pek çok ligi tarayan 'ın scout ekiplerinin gözüne çarpan bir başka isim de oldu. Sezonu Darmstadt'ta kiralık geçiren sol ayaklı orta saha oyuncusu için verilen rapor Güneş'in dikkatini çekti. Güneş, farklı meziyetleri olan oyuncuyu izlenme listesine dahil etti.

    1. 10.6.2018
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