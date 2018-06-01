Başsağlığı mesajı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    mesajı

    Başsağlığı mesajı
    kulübü, dün şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında üç kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileriz" denildi.
    1. 1.6.2018
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