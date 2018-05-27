Beşiktaş'ta gözler transferde
Yeni sezon öncesinde kadroda yapılanmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta transfer için görüşülecek isimler belli oldu. Eldeki isimleri göndererek maliyeti düşürmek isteyen Kara Kartal'da ilk hedef sağ bek ve forvet transferini noktalamak.
Alfredo Morelos gündemde
Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta gündemine gelen Kolombiyalı genç forvet Alfredo Morelos, Beşiktaş'la ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Glasgow Rangers forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon attığı 18 golle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde bu futbolcu için İskoç ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Çin'e transfer olacağı iddia edilen Alfredo Morelos, bu ülkeye gitmeyi kabul etmemiş ve bu dosyayı kapatmıştı.
- 27.5.2018 16:17
- Güncelleme: 27.5.2018 16:18
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F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
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Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
Beşiktaş'ta gözler transferde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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