Beşiktaş'ta gözler transferde – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'ta gözler transferde

    Beşiktaş'ta gözler transferde

    Yeni sezon öncesinde kadroda yapılanmaya gitmeyi planlayan 'ta için görüşülecek isimler belli oldu. Eldeki isimleri göndererek maliyeti düşürmek isteyen 'da ilk hedef sağ bek ve forvet transferini noktalamak.

    Ligi 4. sırada bitirerek hedefinin uzağında kalan 'ta gözler transfere çevrildi. Özelikle kombine kart ve loca satışlarından iyi bir gelir elde eden siyah-beyazlılar, Tosic'in bonservisinden gelen 5 milyon Euro'nun ardından, maliyeti yüksek olan bazı isimleri de satarak kasayı doldurmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, konusundaki planını da halen koruyor. 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak için kaynağa ihtiyacı olan siyah-beyazlılar, bu futbolcuyu satın alıp, Roma'ya daha fazla satmanın hesapları içinde. Beşiktaş'ın buradaki bir diğer atağı ise İtalyan ekibinin Brezilyalı sağ beki için. Talisca'yı 'dan 21 milyon Euro'ya alıp, Roma'ya 30 milyon Euro'ya satarak 9 milyon Euro kar etmek isteyen siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki sağ bek Bruno Peres'i de kadroya dahil etmek istiyor. Talisca'nın bölgesinde oynayan genç yıldız Gerson da bir diğer hedef. Siyah-beyazlı yetkililer, İtalyan yöneticilere, "Gerson'u kiralık olarak verin" talebinde de bulundular. Roma'yla görüşmeler sürerken, Beşiktaş'ın mayıs ayı sonuna kadar Talisca konusunda adım hakkı bulunuyor.

    Alfredo Morelos gündemde
    Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta gündemine gelen Kolombiyalı genç forvet , Beşiktaş'la ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Glasgow Rangers forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon attığı 18 golle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde bu futbolcu için İskoç ekibinin kapısını çalması bekleniyor. 'e olacağı iddia edilen Alfredo Morelos, bu ülkeye gitmeyi kabul etmemiş ve bu dosyayı kapatmıştı.
    1. 27.5.2018 16:17
    2. Güncelleme: 27.5.2018 16:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta gözler transferde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN