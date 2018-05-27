Beşiktaş eski Galatasaraylı Emre Çolak ile anlaştı
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Spor Toto Süper Lig'i 4. basamakta bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.
- 27.5.2018 15:10
- Güncelleme: 27.5.2018 15:17
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba derbisi
Toplam 5
Yorum
evet 4 yıldız varken 3 yıldıza gider mi 10 senede 1 şampiyon olan tff ve hakemlerin yardımıylan oda ya neyseee
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten yönetime 4 isimlik liste
Toplam 4
Yorum
ooo bir 10 sene daha geri inşallah
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İtalyan basınından Galatasaray'a Samuel Bastien iddiası
Toplam 1
Yorum
GS LI GALATASARAY TRANSFER EDECEGİ OUYNCULARI BELİRLEDİ ANCAK UEFA NIN KARARI SONRASI BONSERVİSLİ VEYA KİRALIK VERSİYONLAR DEVREYE GİRECEK
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