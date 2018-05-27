Beşiktaş eski Galatasaraylı Emre Çolak ile anlaştı

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'i 4. basamakta bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.