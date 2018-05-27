Beşiktaş eski Galatasaraylı Emre Çolak ile anlaştı – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    eski Galatasaraylı Emre Çolak ile anlaştı

    Beşiktaş eski Galatasaraylı Emre Çolak ile anlaştı

    BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Spor Toto Süper Lig'i 4. basamakta bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.

    1. 27.5.2018 15:10
    2. Güncelleme: 27.5.2018 15:17
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