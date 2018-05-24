Geride kalan sezonu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçiren Demba Ba, yeniden Beşiktaş forması giymek için gün sayıyor. Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'ya döneceği yönündeki iddiaları yalanlayan Senegalli yıldız, siyah beyazlıların yıllık 2.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık teklifine sıcak bakıyor.
- 24.5.2018 08:04
- Güncelleme: 24.5.2018 08:11
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Çin mi Beşiktaş mı? İşte Demba Ba'da son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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