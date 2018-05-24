Çin mi Beşiktaş mı? İşte Demba Ba'da son durum – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    mi mı? İşte 'da son durum

    Çin mi Beşiktaş mı? İşte Demba Ba'da son durum

    Geride kalan sezonu ekiplerinden 'de geçiren , yeniden forması giymek için gün sayıyor. Süper Ligi takımlarından 'ya döneceği yönündeki iddiaları yalanlayan Senegalli yıldız, siyah beyazlıların yıllık 2.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık teklifine sıcak bakıyor.

    ile arasındaki süren pazarlıklar uzlaşma ile sonuçlanmak üzere… Tarafların 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 2.5 milyon Euro garanti ücrette büyük ölçüde anlaştığı, siyah-beyazlıların Senegalli forvetin 15 gol üzerine 150 bin Euro, Avrupa Ligi finaline 500 bin Euro bonus talebine de olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Şenol Güneş, ısrarla alınmasını istediği tecrübeli golcü için Başkan 'ın "Demba Ba bizim evladımız. Onun yeteneklerine ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.
    1. 24.5.2018 08:04
    2. Güncelleme: 24.5.2018 08:11
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