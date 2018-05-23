Come to Beşiktaş Mandzukic! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Come to Mandzukic!

    Come to <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Mandzukic!

    Geçen sezon 'ya yapılan binlerce "Come To " çağrısı ile dünyanın gündemine oturan taraftarlarının yeni hedefi oldu.

    Geçen sezon 'ya yapılan binlerce "Come To " çağrısı ile dünyanın gündemine oturan taraftarlarının yeni hedefi oldu. Beşiktaşlı taraftarlar 'lu golcünün sosyal medya hesaplarında "Come To " çağrısı yapmaya başladılar.

    1. 23.5.2018
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