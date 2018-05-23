Come to Beşiktaş Mandzukic!
Geçen sezon Diego Costa'ya yapılan binlerce "Come To Beşiktaş" çağrısı ile dünyanın gündemine oturan Beşiktaş taraftarlarının yeni hedefi Mario Mandzukic oldu.
Geçen sezon Diego Costa'ya yapılan binlerce "Come To Beşiktaş" çağrısı ile dünyanın gündemine oturan Beşiktaş taraftarlarının yeni hedefi Mario Mandzukic oldu. Beşiktaşlı taraftarlar Juventus'lu golcünün sosyal medya hesaplarında "Come To Beşiktaş" çağrısı yapmaya başladılar.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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