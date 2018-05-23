Santrafor mevkiinde geçmiş sezonlara göre oldukça az verim alınmasını, şampiyonluğun kaçmasındaki etkenlerin başında gören Beşiktaş yönetimi, bu kez işi sıkı tutuyor. Siyah-Beyazlılar, milli golcü Cenk Tosun'un yerini bir başka milli golcü Burak Yılmaz'la doldurmanın hazırlıklarını yapıyor.