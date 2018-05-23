Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da evini bile tuttu

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da evini bile tuttu

    Santrafor mevkiinde geçmiş sezonlara göre oldukça az verim alınmasını, şampiyonluğun kaçmasındaki etkenlerin başında gören Beşiktaş yönetimi, bu kez işi sıkı tutuyor. Siyah-Beyazlılar, milli golcü Cenk Tosun'un yerini bir başka milli golcü Burak Yılmaz'la doldurmanın hazırlıklarını yapıyor.

    1. 23.5.2018 11:21
    2. Güncelleme: 23.5.2018 11:24
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