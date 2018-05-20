Larin: Öğreneceğim çok şey var

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, attığı üç golle gecenin yıldızı olan Cyle Larin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanadalı genç oyuncu, "Maç içerisinde çok fırsat geldi, bunları değerlendirmeye çalıştım. Takım arkadaşlarım elinden geleni yaptı. Ben de pozisyonları gole çevirdim. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'ten öğreneceğim çok şey var. Oynamaya devam etmek istiyorum ve Beşiktaş için goller atmaya devam etmek istiyorum" dedi.