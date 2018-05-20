Larin: Öğreneceğim çok şey var – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Larin: Öğreneceğim çok şey var

    Larin: Öğreneceğim çok şey var

    , 'nin 34. haftasında 'ta 'u 5-1 mağlup etti.

    , 'nin 34. haftasında 'ta 'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, attığı üç golle gecenin yıldızı olan Cyle Larin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanadalı genç oyuncu, "Maç içerisinde çok fırsat geldi, bunları değerlendirmeye çalıştım. Takım arkadaşlarım elinden geleni yaptı. Ben de pozisyonları gole çevirdim. Teknik direktörümüz 'ten öğreneceğim çok şey var. Oynamaya devam etmek istiyorum ve Beşiktaş için goller atmaya devam etmek istiyorum" dedi.

    1. 20.5.2018
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