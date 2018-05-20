Larin: Öğreneceğim çok şey var
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u 5-1 mağlup etti.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, attığı üç golle gecenin yıldızı olan Cyle Larin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanadalı genç oyuncu, "Maç içerisinde çok fırsat geldi, bunları değerlendirmeye çalıştım. Takım arkadaşlarım elinden geleni yaptı. Ben de pozisyonları gole çevirdim. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'ten öğreneceğim çok şey var. Oynamaya devam etmek istiyorum ve Beşiktaş için goller atmaya devam etmek istiyorum" dedi.
- 20.5.2018
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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