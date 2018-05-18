Emre Mor yerine Bilal’i bitirelim! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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HEPSİ
    18 Mayıs 2018, Cuma
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    yerine Bilal’i bitirelim!

    <a href="/index/emre-mor?id=c684a0ef-f254-46fb-9c19-35e7af278019" class="" rel="tag">Emre Mor</a> yerine Bilal’i bitirelim!

    Beşiktaş'ta gözler Feyenoord'un 23 yaşındaki yıldızı Bilal Başacıkoğlu'na çevrildi.

    1. 18.5.2018
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