Gelecek sezon öncesi Beşiktaş'ta ilk ayrılık yaşandı. Siyah beyazlıların başarılı stoperi Dusko Tosic, 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. Çin ekibi, siyah-beyazlılar ile 5 milyon euro bonservis (500 bin euro alacağı olduğu için Beşiktaş'ın kasasına 4.5 milyon euro girecek) karşılığında anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti. Tosic, Guangzhou ile 10 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak. Çin'e giden Sırp futbolcunun, Beşiktaş'ın cumartesi günü oynayacağı Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'a 2015-16 sezonunun başında G.Birliği'nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.