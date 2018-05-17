Tosic, Çin'e gitti!
Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Dusko Tosic, 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Guangzhou ile 3 yıllık sözleşme imzalamak için Çin’e gitti
Gelecek sezon öncesi Beşiktaş'ta ilk ayrılık yaşandı. Siyah beyazlıların başarılı stoperi Dusko Tosic, 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. Çin ekibi, siyah-beyazlılar ile 5 milyon euro bonservis (500 bin euro alacağı olduğu için Beşiktaş'ın kasasına 4.5 milyon euro girecek) karşılığında anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti. Tosic, Guangzhou ile 10 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak. Çin'e giden Sırp futbolcunun, Beşiktaş'ın cumartesi günü oynayacağı Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'a 2015-16 sezonunun başında G.Birliği'nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
- 17.5.2018
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
-
Beşiktaş'ta ikinci Gomez dönemi başlıyor!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
Tosic, Çin'e gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.