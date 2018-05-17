Tosic, Çin'e gitti! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Tosic, 'e gitti!

    Tosic, <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a>'e gitti!

    ’ın Sırp yıldızı , 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Guangzhou ile 3 yıllık sözleşme imzalamak için ’e gitti

    Gelecek sezon öncesi 'ta ilk ayrılık yaşandı. Siyah beyazlıların başarılı stoperi , 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. ekibi, siyah-beyazlılar ile 5 milyon euro bonservis (500 bin euro alacağı olduğu için 'ın kasasına 4.5 milyon euro girecek) karşılığında anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için 'e gitti. Tosic, Guangzhou ile 10 milyon euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak. Çin'e giden Sırp futbolcunun, 'ın cumartesi günü oynayacağı maçında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş'a 2015-16 sezonunun başında G.Birliği'nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol attı. Tosic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

    1. 17.5.2018
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